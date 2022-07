Médicos esperam dificuldades nas urgências durante o mês de agosto

Os médicos esperam que as dificuldades nas urgências dos hospitais se agravem ainda mais durante o mês de agosto. Com os serviços abaixo dos mínimos necessários, no hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, 20 clínicos pediram escusa de responsabilidade, entre eles vários chefes das equipas de urgência.