Médicos iniciam dois dias de greve contra propostas do Governo

Apesar de estarem agendadas reuniões negociais com o Ministério da Saúde para os dias 7 e 11 de julho, a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) decidiu manter a paralisação, desde as 00h00 de hoje até às 24h00 de quinta-feira, face ao que considera o "adiar constante das soluções” e “à proposta insatisfatória” que recebeu da tutela.Os médicos admitem ainda uma nova greve nacional na primeira semana de agosto.”, afirma em comunicado a FNAM, defendendo que um acordo terá de englobar todos os médicos: “Para a federação sindical, “havendo um excedente orçamental e sendo o SNS o garante dos cuidados de saúde em Portugal, é fundamental que o Ministério das Finanças desbloqueie as verbas necessárias e que o Ministério da Saúde tenha a vontade política de implementar as medidas necessárias para os médicos”.