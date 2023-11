Médicos iniciam greve de dois dias e exigem nova reunião com o Governo

Joana Bordalo e Sá, presidente da FNAM, salienta que o Governo "é o mesmo" e que o ministro Manuel Pizarro também se mantém em funções, apesar da crise política em curso.







"Tendo em conta o caos que está instalado no Serviço Nacional de Saúde, com o encerramento de serviços de urgência de norte a sul do país, (...) entendemos que é fundamental que a situação se resolva. É obrigação do Governo chamar os sindicatos médicos à mesa para se conseguir chegar a acordo", vincou em declarações à RTP.





A reunião que estava prevista "foi cancelada no dia 8 de novembro e não tivemos nenhuma explicação para essa anulação, nem tão-pouco uma nova data".



A Fnam considera que o Governo tem a obrigação de chegar a acordo com os médicos sobre “”, conforme reiterou em comunicado divulgado na véspera da greve.

As negociações entre o Ministério da Saúde e os sindicatos iniciaram-se em 2022, mas a falta de acordo tem agudizado a luta da classe, com greves e declarações de escusa ao trabalho extraordinário além das 150 horas anuais obrigatórias, o que tem provocado constrangimentos e fecho de serviços de urgência em hospitais de todo o país.







c/ Lusa