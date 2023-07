Médicos mantêm greves e só voltam a negociar se receberem propostas antecipadamente

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) decidiu manter aJá a Federação Nacional de Médicos (FNAM) vai avançar com a





"Infelizmente tivemos de recorrer a esta forma de combate", uma vez que voltou a não ser possível chegar a acordo na reunião de hoje, no âmbito das negociações que se iniciaram ainda em 2022, salientou Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do SIM.Segundo o dirigente sindical,Roque da Cunha adiantou ainda que o Ministério da Saúde "se comprometeu" a enviar aos sindicatos as suas propostas antes da próxima reunião."O SIM só irá à reunião se for o cumprido o compromisso que o Governo assumiu connosco de enviar os documentos" antecipadamente, garantiu o dirigente sindical, uma posição que é também assumida pela FNAM."Ficou muito claro que a FNAM só volta à mesa negocial se a proposta for enviada previamente", disse à agência Lusa Joana Bordalo Sá, a presidente da federação, para quem a greve de 1 e 2 de agosto é a "única salvaguarda para que efetivamente essa proposta possa existir".De acordo com Joana Bordalo e Sá, hoje

"Todos os prazos razoáveis foram esgotados", sublinhou a dirigente sindical, ao salientar que as reivindicações da FNAM pretendem que "haja médicos para estarem no Serviço Nacional de Saúde".