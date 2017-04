Médicos marcam dois dias de greve para maio

Foto: Estela Silva - Lusa

O protesto foi anunciado esta tarde, depois de um encontro que sentou à mesa as associações e os sindicatos do setor. Roque da Cunha, secretário geral do Sindicato Independente dos Médicos enumerou os motivos que levam ao protesto.



Os médicos respondem assim à falta de acordo com o Governo, em particular sobre a reposição do pagamento das horas extraordinárias.



Ainda antes do anúncio do protesto, o ministro da Saúde dizia, ao início da tarde, que pretende cumprir o que prometeu, acrescentando que ainda há negociações.