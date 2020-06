Médicos nas Forças Armadas em debandada

Em plena pandemia, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas demitiu o diretor do Hospital Militar, apenas cinco meses depois do Brigadeiro-general Eduardo Branco ter tomado posse.



A demissão aconteceu dois meses depois do Tribunal de Contas ter publicado uma auditoria com indícios fortes de infrações financeiras na contratação de médicos civis. Infrações que consistiram em gastos de mais de meio milhão de euros que foram processados sem suporte contratual e fraccionados de forma a fugir ao obrigatório visto prévio do Tribunal de Contas para despesas acima dos 350 mil euros.