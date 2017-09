Médicos ponderam semanas de greves rotativas e paralisação geral - sindicato

Lusa20 Set, 2017, 07:32 / atualizado em 20 Set, 2017, 08:35 | País

No final de uma reunião geral de médicos, que decorreu na terça-feira à noite em Lisboa, o presidente da FNAM, Mário Jorge Neves, explicou à agência Lusa que "existe uma prediposição muito forte e uma indignação muito forte por parte dos médicos para enveredarem por formas de luta".

Os médicos já tinham anunciado em agosto que ponderavam a realização de uma greve em outubro, depois das eleições autárquicas, mas hoje aquele dirigente sindical especificou alumas das formas de luta: "Greves rotativas pelas várias zonas do país em semanas sucessivas, a culminar numa greve nacional com concentração em frente ano Ministério da Saúde".

Isto poderá acontecer, disse, caso o Governo se recuse a repor "situações laborais que estavam em vigor antes da `troika`".

"Aquilo que estamos a colocar na mesa das negociações não são exigências corporativas ou exigencias de privilégio", sublinhou.

Além da reunião de terça-feira, os médicos têm ainda marcadas esta semana reuniões em Coimbra e no Porto.

"Nós vamos respeitar escrupulosamente o compromisso que assumimos de manter viável o período de negociação até ao final do mês. A partir daí, se não houver uma atitude sensata, realista e até coerente da parte do Governo em repor medidas que estavam em vigor antes da entrada da `troika` no nosso país, estão em causa as mesmas situações que estiveram no desenlace da greve de maio", ameaçou.

Em causa está a redução da lista de utentes por médico de família, que atualmente se situa nos 1.900 utentes por médico, enquanto os sindicatos pretendem regressar a um máximo de 1.500.

A limitação do trabalho suplementar a 150 horas anuais, em vez das atuais 200 e a imposição de um limite de 12 horas de trabalho em serviço de urgência são outras das matérias essenciais para os sindicatos e que já estiveram na origem da greve de maio.