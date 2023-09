Médicos recusam-se a fazer horas extraordinárias

Mais de mil médicos subscreveram uma carta ao ministro da Saúde a recusar fazer horas extraordinárias. Avisam Manuel Pizarro que não vão trabalhar mais do que as 150 horas anuais obrigatórias se não terminar o impasse negocial com a classe.

O Governo antecipou para quinta-feira a ronda negocial com os sindicatos mas os representantes assumem ter baixas expetativas de acordo.



O protesto pode causar graves constrangimentos nos hospitais principalmente nas urgências e há já unidades, como os centros de saúde e hospital de Viana do Castelo, com as escalas do serviço deste mês sem horas extra.



Na prática, existem turnos sem cobertura da medicina interna e cirurgia geral.