Médicos. Reunião com ministra foi uma mão-cheia de nada

Cristina Sambado - RTP07 Jun, 2019, 09:38 / atualizado em 07 Jun, 2019, 10:03 | País

“Foi mais uma mão-cheia de nada”, afirmou o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Roque da Cunha, no final de uma reunião de duas horas com Marta Temido.



“Uma mão-cheia de nada ao tempo de urgência dos médicos ser utilizado para a diminuição das listas de espera nas consultas, para os médicos do INEM serem médicos do quadro, para que haja um descongelamento da carreira, para que haja uma atitude diferente perante os médicos”, listou.





Segundo o presidente do SIM, “as expetativas” antes da reunião de quinta-feira com Marta Temido “não eram grandes”.







Segundo Roque da Cunha, “nenhum das matérias que os sindicatos andam a defender, nos últimos três anos teve qualquer resultado”.





Para 9 de julho está marcada uma nova ronda negocial, já depois da paralisação marcada para 2 de julho pelo SIM e para 3 de julho pela FNAM.

Para o secretário-geral do SIM, “o Governo quer obrigar os médicos a trabalharem seis dias por semana sem qualquer tipo de compensação” e “por isso, naturalmente, os pressupostos da greve mantém-se já que não houve nada de novo”.







FNAM apela à participação nos dois dias de greve

O que querem os médicos?





Os sindicatos consideram que em causa estão questões como o limite de 12 horas de trabalho em serviço de urgência, dentro do horário normal de trabalho, com a consequente anulação das atuais 18 horas semanais, o reajustamento das listas de utentes dos médicos de família, privilegiando o critério das unidades ponderadas, e procedendo à diminuição progressiva dos atuais 1900 para 1550.

O descongelamento da progressão remuneratória para os médicos que transitaram para as 40 horas de trabalho semanal e o desencadeamento do processo negocial de contratação coletiva para os médicos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), de modo a assegurar-lhes a existência de uma carreira específica, são outras das reivindicações.





c/ Lusa



“Porque quem não conseguiu marcar junto do primeiro-ministro e do ministro das Finanças a importância do SNS. Quando temos um primeiro-ministro que despreza o Serviço Nacional de Saúde. Que não se preocupa com os seus profissionais, nem com os seus utentes. A verdade é que, infelizmente mais uma vez, nada ocorreu. Daí não termos outra possibilidade que não seja chamarmos à atenção do país e fazermos uma greve no princípio do mês de julho”, acrescentou.Também o presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), João Proença, aponta uma atitude de intransigência por parte da ministra em relação às reivindicações dos profissionais de saúde.“Não só a diminuição das 18 para as 12 horas, libertando seis horas para diminuir listas de espera, como a necessidade dos médicos do Instituto Nacional de Emergência Médica não serem prestadores (…) a circunstância de preferirem contratar 110 milhões de euros por outro serviço, ao invés de concursos para os mais graduados. Para além do aspeto de o congelamento da avaliação de desempenho dos médicos”, explicou.Segundo Roque da Cunha “”, frisando que, “tal como aconteceu nos últimos quatro anos, o processo negocial com o Ministério da Saúde foi uma “mão-cheia de nada”.para que “compreenda que no momento em que há um Governo que tem a maior carga fiscal de sempre, a maior dívida pública de sempre, e o menor investimento da saúde, não havia outra hipótese que não seja esta greve”.Já o, porque com um caderno reivindicativo que se discute há quatro anos “nada foi resolvido, fazendo com que os serviços públicos de saúde estejam cada vez mais deficitários, que as pessoas estejam desmotivadas e que tenha aumentado a desorganização”.“A motivação tem a ver com as carreiras, com a gestão democrática, com a participação por mérito em cargos de chefia. Tudo isto tem de ser resolvido. Enquanto não for resolvido, com o défice financeiro que este Governo impôs pelo Orçamento do Estado, fez com que tenhamos de protestar violentamente contra este estado das coisas”, realçou João Proença.Entre as reivindicações estão também "o desencadeamento imediato do processo de revisão da carreira médica e das respetivas grelhas salariais; a criação de um estatuto profissional de desgaste rápido e de risco e penosidade acrescidos, com diminuição da idade de reforma, bem como a abertura imediata de vários concursos de progressão na carreira, de mobilidade e provimento e a reformulação dos incentivos à fixação de médicos em zonas de especialidades carenciadas.Exigem ainda a imposição do respeito integral pela legislação laboral médica, através da negociação das normas e disciplina do trabalho médico, "terminando com a violação sistemática do descanso compensatório e dos horários de trabalho", a atribuição da remuneração pelo exercício das funções de Autoridade de Saúde, prevista na legislação em vigor desde 2009, e a extensão do regime de disponibilidade permanente a todos os médicos da especialidade de Saúde Pública.