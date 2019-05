Médicos sugerem financiamento de hospitais em função de doentes bem tratados

Chamam-lhe Compromisso Nacional de Saúde e querem colocar o doente no centro do sistema e acompanhá-lo mesmo para lá do hospital.



Defendem igualmente mudanças na forma de financiamento que hoje depende essencialmente do número de consultas, cirurgias ou tempo de internamento e pretendem que o financiamento seja feito tendo em conta a qualidade dos atos médicos.



Para os impulsionadores da iniciativa, também não faz sentido pensar num serviço nacional de saúde sem o privado e o sector social.



O documento, que é apresentado amanhã, é assinado pelos bastonários das Ordens dos Médicos, Enfermeiros e Farmacêuticos, três antigos ministros da saúde, administradores hospitalares, associações de doentes e sociedades médicas.