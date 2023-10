Médicos vão manter greve. Sindicatos e Governo voltam a reunir-se na próxima semana

"Respeitando uma decisão da FNAM de manter uma greve marcada para a próxima semana, a próxima reunião de negociação ficou agendada para quinta-feira", declarou Manuel Pizarro aos jornalistas à saída da reunião. A paralisação de dois dias, 17 e 18 de outubro, tinha sido convocada pela FNAM em setembro.



Questionado sobre se o facto de a greve se manter demonstra afastamento de um acordo, o ministro respondeu que essa pergunta “tem de ser feita a quem decide manter a greve num cenário em que há progresso claro nas negociações e em que há uma enorme manifestação de abertura do Governo”., uma “proposta de enorme valor também na valorização da profissão médica”, defendeu o governante.Manuel Pizarro explicou que, na proposta, o Governo acrescenta ao modelo de dedicação plena que tinha anteriormente proposto, “já com uma valorização remuneratória muito significativa, a proposta de permitir aos médicos que exercem trabalho em condições de maior penosidade – nomeadamente os que fazem serviço de urgência – a opção pela redução do horário de trabalho para a semana de trabalho de 35 horas”.

A proposta prevê, além disso, um suplemento de urgência a que todos terão direito no valor de 500 euros mensais. “Julgo que é uma proposta que todos os portugueses – e espero que também os médicos – percebem que é de grande valor”, acrescentou Pizarro.





A reunião aconteceu numa altura em que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta uma crise nos serviços de urgência e mais de 2.000 médicos recusam fazer mais horas extraordinárias, além das 150 obrigatórias.



“Concretização de acordo está nas mãos de Pizarro”

Em comunicado enviado às redações, a FNAM refere que os avanços “têm que se traduzir numa proposta concreta e transversal para todos os médicos”.



“O Ministério da Saúde mostrou abertura para recuar nas suas intenções, falta agora avançar numa proposta que incorpore as reivindicações dos médicos no Serviço Nacional de Saúde”, escreve a comissão executiva do sindicato.



Para a FNAM, “a concretização de um acordo está nas mãos de Manuel Pizarro”.



“Assinalamos o aparente aproximar de posições, mas não nos deslumbramos sem que haja garantia de igualdade para todas e todos os médicos, em termos salariais e de condições de trabalho, sem perda de direitos e sem colocar em risco a segurança de médicos e utentes”.



Por essa razão, a Federação Nacional dos Médicos mantém a greve de 17 e 18 de outubro e a manifestação de dia 17, às 15h00, junto ao Ministério da Saúde, “para que a defesa da carreira médica e do SNS sejam uma realidade”.



A FNAM estará presente na reunião da próxima quinta-feira “de boa fé, com a expectativa de poder celebrar um acordo histórico, à altura de salvar a carreira médica e o SNS”.





Já o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) considerou que há "sinais encorajadores" na proposta negocial apresentada hoje pela tutela e reafirmou a "total disponibilidade" para chegar a acordo, particularmente, numa altura de "grande perturbação" no Serviço Nacional de Saúde.



"Há sinais que nós achamos que são encorajadores, porque finalmente foi feita uma proposta objetiva em relação aos vários regimes de trabalho e a um conjunto de questões que tínhamos colocado, nomeadamente, na carga de trabalho necessária, na própria organização dos serviços, que nos fazem pensar que foi uma reunião finalmente positiva", disse à agência Lusa o secretário-geral do SIM.