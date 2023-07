Medidas de coação de Armando Pereira só serão conhecidas na próxima semana

"Sabemos que os trabalhos hoje terminam às 17h00, que domingo não há qualquer diligência e que os trabalhos são retomados na segunda-feira às 9h00. Ficará detido até que sejam lidas as medidas de coação, provavelmente serão lidas na segunda ou terça-feira", afirmou Pedro Marinho Falcão às televisões à entrada para o Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC).





Os detidos chegaram ao tribunal esta manhã de sábado e os interrogatórios vão decorrer esta tarde até às 17h00. As medidas deverão ser conhecidas no início da próxima semana.

O advogado adiantou entretanto que vai prestar declarações e que vai responder às questões do juiz Carlos Alexandre.De acordo com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do Ministério Público (MP), a operação desencadeada esta quinta-feira, que levou à detenção do cofundador da Altice Armando Pereira e de outras duas pessoas, contou com cerca de 90 buscas domiciliárias e não domiciliárias, entre as quais instalações de empresas e escritórios de advogados em vários pontos do país.Em causa está, alegadamente,, que apontam para corrupção privada na forma ativa e passiva. As autoridades destacam ainda queA investigação indica também a existência de indícios de "aproveitamento abusivo da taxação reduzida aplicada em sede de IRC na Zona Franca da Madeira" através da domiciliação fiscal fictícia de pessoas e empresas. Entende o MP que terão também sido usadas sociedades 'offshore', apontando para os crimes de branqueamento e falsificação.Nas buscas, o DCIAP revelou que foram apreendidos documentos e objetos, "tais como viaturas de luxo e modelos exclusivos com um valor estimado de cerca de 20 milhões de euros".

c/Lusa