Medidas de contenção da pandemia anunciadas por Costa não se aplicam na Madeira

Os passageiros com certificado de vacinação que desembarcarem no aeroporto da Madeira não precisam de fazer teste à covid-19, mas podem fazê-lo se quiserem. As medidas nacionais anunciadas pelo primeiro-ministro, incluindo a alteração do calendário escolar, não se aplicam no arquipélago.