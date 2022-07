Medidas especiais de contratação pública avaliadas em números

O relatório semestral da Comissão Independente de acompanhamento e fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública (CIMEC), aprovadas em maio de 2021, será apresentado esta sexta-feira, na Assembleia da República.A comissão foi criada no ano passado e tem como missão acompanhar e fiscalizar os procedimentos adotados ao abrigo destas medidas especiais quanto a projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus, de habitação e descentralização, de tecnologias de informação, de saúde e apoio social, de execução do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de gestão de combustíveis no âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais e de bens agroalimentares.Do total dos 207 procedimentos realizados na segunda metade do ano passado, 44% são contratos de aquisição de serviços, a que correspondem cerca de 8,6 milhões de euros, seguindo-se os contratos de aquisição e locação de bens móveis, com 36% do total, 3,9 milhões de euros.Apesar de os procedimentos de empreitadas representarem apenas 20% do total de contratos, o valor é o mais alto, de 14,6 milhões de euros, ou seja, 54% do valor global, mostra o relatório.