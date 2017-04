Medidas podem ser insuficientes, afirma economista

Foto: José Manuel Ribeiro - Reuters

"Há uma preocupação de identificar medidas que possam, desde já, ser transformadas à escala nacional para reduzir o impacto da dívida pública na condução das políticas do Estado", afirmou o economista que é professor auxiliar e subdirector do Departamento de Economia Política do ISCTE.



Segundo Ricardo Paes Mamede, "existe uma constatação, que se procura quantificar, de que essas medidas têm um resultado, que sendo positivo, sendo desejável, poderá ser e tenderá a ser insuficiente, tendo em conta os desafios que o país enfrenta do ponto de vista do financiamento. Daí que seja ponderado sugerir a necessidade de iniciar e desenvolver um processo de debate sobre as dívidas das periferias da zona euro à escala europeia".





O relatório sobre a dívida portuguesa propõe que o empréstimo europeu de 50 mil milhões de euros seja pago a 60 anos, em vez dos atuais 15, e que o juro desse empréstimo baixe para um por cento.



O documento propõe também que se torne permanente o programa de compra de dívida do Banco Central Europeu e que se aumentem os dividendos que o Banco de Portugal tem de entregar todos os anos ao Estado.



Propostas que, se avançarem, permitirão que a dívida pública baixe dos atuais 131 por cento do Produto Interno Bruto para cerca de 92 por cento.