Médio Tejo com camas suplementares em período de "congestionamento" nas urgências

Lusa07 Jan, 2018, 14:38 | País

Em declarações à Lusa, fonte oficial do CHMT - que abarca as unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas, no distrito de Santarém - disse hoje que na primeira semana de janeiro (entre os dias 01 e 04) os cinco serviços de urgência dos três espaços (básicas, pediátrica, médico cirúrgica e de obstetrícia-ginecologia) registaram um "fluxo grande" de pacientes, com "utentes em trânsito" nos corredores, instalados em macas e cadeiras.

As 33 camas suplementares foram abertas nos serviços de medicina interna, uma medida integrada no plano de contingência para o frio e para a gripe.

A unidade hospitalar de Abrantes é a que tem atualmente "maior fluxo de utentes em trânsito, com muitos idosos de idade avançada, com infeções respiratórias e múltiplas patologias que requerem mais tempo de internamento".

Segundo a mesma fonte, "o reforço das equipas para as horas de pico de afluência não invalida algumas dificuldades: os serviços de urgência de Abrantes "não têm salas grandes, pelo que os utentes têm de estar nos corredores, numa dinâmica própria de urgência, e por onde passam os médicos e enfermeiros".

No entanto, "num pico de afluência os utentes não podem ser mandados embora", afirmou.

O centro hospitalar tem um investimento aprovado na ordem de 1,5 milhões de euros para requalificar até 2019 os espaços das urgências em Abrantes, para "melhorar as condições físicas do espaço e para que os utentes possam estar acomodados" de forma mais confortável.

Segundo a fonte oficial, para os casos menos urgentes "existe um serviço de consulta aberta que está a ser pouco utilizado, libertaria os profissionais das urgências e deveria servir para descongestionar os serviços".

O plano de contingência para o inverno está em vigor no CHMT desde 14 de dezembro, "prevendo o recurso a várias medidas excecionais, como o reforço das equipas de profissionais, a abertura de camas suplementares e consulta aberta, entre outras medidas", tomadas em função da variação da procura.

De um total de 15.059 atendimentos nas urgências das três unidades hospitalares do CHMT a consulta aberta registou desde um de dezembro um total de apenas 129 atendimentos, "registando-se um tempo médio de espera muitíssimo inferior aos tempos de espera médios de doentes considerados não urgentes" e que acorreram às urgências.

Esta consulta funciona nos dias úteis (exceto à quarta-feira), das 18:30 às 22:30, nos três hospitais.

"Na consulta aberta os doentes têm acesso a consulta de enfermagem, são avaliados por médicos e têm acesso igualmente a meios de diagnóstico como sejam as análises, RX e outros exames que o médico entenda serem necessários, tal qual como nos serviços de urgência", frisou.

Segundo a fonte do CHMT, os "tempos de espera médios" nas três urgências situaram-se entre os dias 01 e 04 de janeiro em "mais de duas horas para os utentes `verdes`, ou seja, os menos urgentes" da triagem de Manchester.

Há, contudo, "casos pontuais" de tempos de espera superiores.

"Os casos mais urgentes, e que carecem de mais tempo de internamento e atendimento, incidem sobre as faixas etárias mais vulneráveis", referiu a mesma fonte.

As urgências do CHMT registaram no último mês a entrada de mais de 15 mil utentes, entre os quais 339 entre os 0 e os 09 anos, e cerca de 500 utentes com idades compreendidas entre os 70 e os 109 anos.