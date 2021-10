Mega operação PSP. Detidas seis pessoas por "detenção de arma proibida, tráfico de armas e tráfico de estupefacientes"

A Polícia de Segurança pública está a desenvolver desde as cinco da manhã uma operação de grande envergadura no combate ao tráfico de armas. Em entrevista à RTP, o Diretor do Departamento de Armas e Explosivos da PSP, Pedro Moura, afirmou que a operação "ainda não terminou", estando equipas "a realizar algumas diligências". Contudo, espera-se que até ao início da tarde desta sexta-feira a "operação seja concluída".