Meio milhar de funcionários dos Açores de prevenção devido a furacão

"Neste momento, andam à volta dos 500 homens da administração regional dos diversos serviços que estão de prevenção" nas sete ilhas dos grupos central e oriental, afirmou Vasco Cordeiro, que visitou esta noite a base de comando avançado do Serviço Regional de Proteção Civil, instalada no quartel dos bombeiros de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Vasco Cordeiro fez-se acompanhar pelos secretários regionais da Saúde, Rui Luís, que tutela a Proteção Civil, e dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha, destacando que o arquipélago vai estar sujeito a "duas situações distintas que se conjugam, uma frente que conduzirá a uma maior intensidade de precipitação, e o furacão Ophelia que, sobretudo ao nível do vento, também inspira algumas preocupações".

Segundo o chefe do executivo açoriano, "numa fase inicial foi colocado de prevenção um conjunto de serviços da administração regional no grupo oriental", ilhas de Santa Maria e São Miguel, e foi posteriormente "alargado esse estado de prevenção ao grupo central", Faial, Pico, Terceira, Graciosa e São Jorge, "sobretudo por razões que têm a ver com a elevada precipitação que se prevê a partir do meio-dia" de hoje nestes dois grupos.

Vasco Cordeiro adiantou que os serviços que "estão de prevenção envolvem diversos departamentos" do Governo Regional, das obras públicas à saúde, do ambiente à agricultura, das pescas aos portos.

"Traduzem-se, do ponto de vista prático, num conjunto de precauções e também na relocalização de equipamento, sobretudo em algumas zonas críticas da ilha de São Miguel, para qualquer eventualidade", explicou, adiantando que vão ser encerradas algumas estradas nesta ilha, a maior do arquipélago dos Açores.

Segundo o governante, trata-se de "preparar para o pior, esperando o melhor", e salientou que "a prevenção mais eficaz, além daquela que envolve a administração pública regional e local, os serviços municipais de Proteção Civil, os bombeiros", é a que cada um pode fazer, "seguindo as orientações que as entidades competentes emitem".

O centro do furacão Ophelia deverá estar às 18:00 de hoje (mais uma hora em Lisboa) a 155 quilómetros de Santa Maria, nos Açores, mas já em categoria 1 (a mais baixa), anunciou Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou, entretanto, as sete ilhas dos grupos oriental e central sob aviso vermelho devido à possibilidade de chuva forte.