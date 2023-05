Meios de combate aos incêndios rurais reforçados, mas insuficientes diz liga dos bombeiros

Jacek Ulinski - Unsplash

Os meios de combate aos incêndios rurais são reforçados a partir desta segunda-feira. Mas a Liga Portuguesa de Bombeiros diz que este reforço fica aquém do previsto, principalmente no que diz respeito a meios aéreos.