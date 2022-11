Meios de socorro do INEM parados por falta de técnicos de emergência no Algarve

Foto: DR

No Algarve, há meios parados por falta de técnicos de emergência pré-hospitalar, não só ambulâncias mas também o helicóptero. O sindicato dos técnicos de emergência pré-hospitalar vai entregar, esta segunda-feira, ao ministro da Saúde um relatório sobre as falhas na prestação de socorro na região.