Meios espanhóis ajudam a combater incêndio em Barrancos

Foto: Pedro Nunes - Reuters

Por ser um incêndio que ocorre perto da fronteira, conta com colaboração de meios espanhóis no combate a duas frentes de fogo, como explicou à Antena 1 o CDOS de Beja, Vítor Cabrita.



Em Bragança está ativo um incêndio com uma frente em mato, no concelho de Vimioso, e que começou antes das 15h00 de hoje. No combate às chamas estão 110 operacionais, 44 viaturas e cinco meios aéreos.