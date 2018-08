Meios portugueses em combate a fogo em Espanha

Lusa04 Ago, 2018, 19:13 | País

Segundo informação da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os meios portugueses que seguiram para a zona fronteiriça incluíram ainda quatro viaturas e um meio aéreo de ataque inicial do centro de meios aéreos de Portalegre.

"Este apoio às autoridades espanholas no combate àquele incêndio enquadra-se no protocolo de cooperação bilateral existente entre Portugal e Espanha no domínio do combate aos incêndios rurais nas zonas fronteiriças", precisou a ANPC.

Este protocolo possibilita às forças da proteção civil dos dois países atuar, além da fronteira, até 25 quilómetros dentro do território do outro Estado, sem para isso ser necessária a prévia autorização do outro, acrescentou a mesma fonte.