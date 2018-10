Memorando agrava situação de ministro da Defesa

O conteúdo do documento vem a público numa altura em que o antigo chefe de Gabinete do ministro da Defesa confirmou também que recebeu este documento.



Em exclusivo à RTP, o tenente-general Martins Pereira assume que documento lhe foi entregue na reunião com os responsáveis da Polícia Judiciária Militar.



É um dado novo que pode ditar o futuro do ministro da Defesa. O antigo chefe de gabinete de Azeredo Lopes já tinha confirmado um encontro com o ex diretor da PJM e o major Vasco Brazão.



Só não disse, até agora, que naquela reunião recebeu um memorando. Em resposta à RTP, admite, pela primeira vez, que tem, desde novembro do ano passado, documentação sobre a recuperação do material roubado dos paióis de Tancos.



"A documentação verdadeira foi entregue hoje no início da tarde no DCIAP, pelos serviços do meu advogado".





Martins Pereira só tinha comentado o caso para dizer, que no encontro, não se apercebeu do encobrimento a eventuais culpados do assalto a Tancos.







Assumiu a reunião mas nunca disse para que efeito tinha sido marcada.Deixou espaço para muitas dúvidas.Deu início a um braço de ferro com o antigo porta-voz da PJ militar, que em tribunal garantiu que, depois de as armas serem recuperadas, o ministro da Defesa foi informado da encenação combinada com a GNR de Loulé.Azeredo Lopes desmentiu esta informação e encurralou a defesa de Brazão, que pondera ainda pedir o levantamento do segredo de justiça.O presidente da República já disse várias vezes, e esta quarta-feira voltou a repetir, que a investigação à devolução mas também ao furto tem de ir até às últimas consequências.Não se conhece a versão do coronel Luís Vieira. O ex-diretor da PJM também estava na reunião e é por isso uma peça fundamental.Vasco Brazão ainda não entregou o memorando. Garante que vai guardá-lo até ser ouvido em tribunal e que só o revela diante do juiz de instrução criminal.Fica por saber se o documento que vai entregar é o mesmo que já está nas mãos dos procuradores.