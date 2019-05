Menções a racismo levam a demissão de sindicalista da polícia

Foto de António Cotrim-Lusa

Manuel Morais, um dos três vice-presidentes da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP) demitiu-se naa segunda-feira.



Manuel Morais estava a ser alvo de críticas e de uma onda de contestação depois de ter participado numa reportagem da estação de televisão SIC em que alertava para a existência de focos de racismo na polícia.



Paulo Rodrigues, líder da ASPP explicou o que levou à demissão.



Desde sexta-feira que estava a decorrer uma petição pública lançada por associados da ASPP para a demissão de Manuel Morais.



Os agentes da PSP que lançaram a petição consideram que as declarações de Manuel Morais atingiram injustamente as instituições de segurança principalmente a PSP.



Manuel Morais é também autor de uma tese de mestrado sobre preconceito racial na Polícia. Um trabalho apresentada em maio do ano passado e logo nessa altura foi alvo de contestação.