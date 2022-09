Meneses recusa recandidatar-se à Câmara de Gaia

Menezes, que discursava, na primeira sessão do projeto Plataforma Gaia com Norte, salientou que "se está abrir um novo ciclo" na vida politica neste concelho do distrito do Porto, mas que só um "imbecil e desligado" do fenómeno político iria apresentar uma candidatura autárquica a três anos das eleições.

Perante uma plateia com cerca de 200 pessoas, o também ex-presidente do PSD explicou que nunca mais falou em público depois de perder as eleições para a Câmara Municipal do Porto em 2013 por nunca ter sido convidado para o fazer.

"Eu disse há oito anos que nunca mais tencionava exercer um cargo político executivo em Portugal. Não mudei de opinião nem tenciono mudar de opinião (...)", afirmou, mas deixou um aviso.

"A única coisa que me poderia fazer mudar de opinião, e por isso deixo um conselho aos atuais detentores do poder em Gaia, não me chateiem muito, deixem-me no meu cantinho (...) deixem-me em paz porque se me chatearem muito, se calhar, vou-me envolver, pegar numa criancinha ao colo e leva-lo ao poder", reforçou.

O ex-autarca começou a intervenção por explicar porque é que esteve em silêncio tantos anos: "Eu estou aqui hoje porque foi a primeira vez que fui convidado para falar em público em nove anos. Até hoje nunca tive convites", justificou.

A falta de convites, disse Menezes, deveu-se "aquilo que é a ingratidão das sociedades modernas em relação a quem esteve no poder e deixou de o estar" e a mais duas razões.

"Depois houve uma campanha contra mim de cerca de dois anos, correu mal para quem pensava que me conseguia aniquilar ou calar (...) e, finalmente, uma outra razão, o medo. O medo voltou à sociedade portuguesa", considerou.