Partilhar o artigo Menina de 6 anos ferida com disparo acidental por irmão em Oliveira de Azeméis Imprimir o artigo Menina de 6 anos ferida com disparo acidental por irmão em Oliveira de Azeméis Enviar por email o artigo Menina de 6 anos ferida com disparo acidental por irmão em Oliveira de Azeméis Aumentar a fonte do artigo Menina de 6 anos ferida com disparo acidental por irmão em Oliveira de Azeméis Diminuir a fonte do artigo Menina de 6 anos ferida com disparo acidental por irmão em Oliveira de Azeméis Ouvir o artigo Menina de 6 anos ferida com disparo acidental por irmão em Oliveira de Azeméis

Tópicos:

Azeméis, Territorial,