Menino que esteve desaparecido vai ficar internado por precaução

", disse a diretora clínica do Hospital Amato Lusitano, Eugénia André.Segundo detalhou, o menino ficará internado no serviço de Pediatria daquela unidade de saúde, onde foi observado assim que deu entrada.A médica informou ainda que os pais estiveram a acompanhar a criança.A criança terá desaparecido na quarta-feira da casa dos pais, situada a cerca de 1,5 quilómetros do núcleo central da localidade de Proença-a-Velha, concelho de Idanha-a-Nova, e esteve desaparecida durante mais de 30 horas.Depois de uma operação de busca em larga escala, o menino foi encontrado quinta-feira, pouco antes das 20h00, num "setor de busca que foi alargado", a quatro quilómetros de casa em linha reta, ainda na zona de Proença-a-Velha, mas muito próximo da povoação de Medelim.





O coordenador daquela unidade policial, José Monteiro, explicou que o menino "foi encontrado com vida, num desaparecimento que deverá ser considerado espontâneo".