Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde perderam mais de 1500 voluntários desde a pandemia. É um número relevante tendo em conta as funções que exercem junto dos utentes e nos próprios serviços hospitalares.

As doenças crónicas e o receio de infeções estão a afastar os voluntários das unidades de saúde e já se assume a dificuldade de cativar jovens para este trabalho não remunerado.



A Federação Nacional de Voluntários fala numa crise de humanização das instituições com cinco mil voluntários apenas no SNS.