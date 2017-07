Menos acidentes e menos mortos na terceira fase da operação "Hermes" - GNR

Lusa 31 Jul, 2017, 13:53 | País

Os militares da GNR intensificaram entre sexta-feira e o passado domingo as ações de patrulhamento e o apoio aos utentes das vias rodoviárias, no âmbito da terceira fase da operação "Hermes" que decorre durante todo o período de veraneio.

Durante os três dias, a GNR registou 247 acidentes, menos cinco comparativamente à operação homóloga de 2016, um morto (menos um), três feridos graves (menos dois) e 89 feridos leves (menos seis), adianta o GNR em comunicado.

Além dos apoios aos condutores durante as viagens, foram também realizadas diversas ações de fiscalização, durante as quais foram detidos 158 condutores, a maioria (120) por condução com taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro.

Trinta e oito condutores foram detidos por falta de habilitação legal para o exercício da condução.

Foram ainda detetadas 4.082 infrações, 1.632 das quais por excesso de velocidade, 379 por condução com excesso de álcool, 222 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou cadeirinha de crianças e 115 por uso do telemóvel na condução.

As próximas fases da operação "Hermes" decorrerão de 11 a 13 de agosto (quarta fase), de 25 a 27 de agosto (quinta fase) e de 01 a 03 de setembro (sexta fase).

A operação visa o reforço das ações de patrulhamento e apoio aos utentes das vias rodoviárias, com o objetivo de garantir a sua segurança durante os deslocamentos de e para os locais de veraneio e eventos de diversa natureza próprios desta altura do ano.