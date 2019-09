Menos acidentes, mas mais vítimas a morrer nos hospitais

RTP09 Set, 2019, 10:57 / atualizado em 09 Set, 2019, 12:31 | País

De acordo com os dados divulgados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), em 2018 registaram-se 34.235 acidentes com vítimas, menos 181 relativamente a 2017.



Do total dos acidentes de 2018, resultaram 508 vítimas mortais, menos duas do que em 2017. No entanto, este valor aumenta para 675 quando se somam as mortes ocorridas no mês seguinte ao acidente, isto é, já no hospital.



Segundo revela o Jornal de Notícias, este é o valor mais elevado da última década. Com exceção de 2014, a variação entre o número de vítimas mortais no local e o número de pessoas que acabaram por morrer nos 30 dias seguintes era de 23 e 29 por cento. Em 2017 foi de 18 por cento e em 2018 disparou para 32,9 por cento.



Do total de vítimas mortais de acidentes rodoviários em 2018, a maior fatia corresponde a idosos, com um número a atingir as 226 mortes. Destes, 86 foram vítimas de atropelamento, segundo dados do relatório da ANSR.



No que diz respeito a 2019, um relatório da ANSR revela que o número de vítimas mortais diminuiu até 31 de agosto.

De acordo com o relatório divulgado na passada segunda-feira, registaram-se 312 vítimas mortais em acidentes rodoviários desde o início do ano até 31 de agosto, menos 15 do que no período homólogo de 2018 e menos 22 face a 2017.

Portugal é o 10º pior da UE

De acordo com o Jornal de Notícias, Portugal é o 10º pior país da União Europeia relativamente à sinistralidade rodoviária.





A média comunitária de mortes nas estradas é de 49 mortes por milhão de habitantes. Em 2017, Portugal registou uma média de 58 vítimas mortais por milhão de habitantes.





Falta de investimento em segurança

José Miguel Trigoso, da Prevenção Rodoviária Portuguesa, alerta, no entanto, que mais do que fazer a distinção entre as vítimas mortais no local do acidente e as vítimas que morrem mais tarde no hospital, importa fazer descer os números globais da sinistralidade rodoviária que, nos últimos anos têm aumentado.









Acima de Portugal na tabela encontram-se países como a Roménia, Bulgária, Croácia, Polónia, Letónia, Grécia, Lituânia, Hungria e Chipre.Por sua vez, Dinamarca, Reino Unido e Suécia são os países da UE com um melhor cenário de mortes na estrada.O JN avança que não foram ainda encontradas justificações para o número de vítimas mortais de acidentes rodoviários que perderam a vida já no hospital ter disparado em 2018.Em entrevista à Antena 1, José Miguel Trigosos fala em falta de investimento em segurança.“Falta algum investimento nomeadamente em termos de organização do trânsito nos interiores das localidades. Mas falta também investimento contínuo e bem organizado em termos de comunicação”, declara.