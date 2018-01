Menos acidentes, vítimas mortais e feridos graves na Operação Ano Novo

02 Jan, 2018, 10:43 / atualizado em 02 Jan, 2018, 11:08 | País

Em declarações à Antena 1, o tenente-coronel Jorge Amado adiantou que em quatro dias da operação foram registados 639 acidentes, menos 303 do que no ano passado.



A GNR intensifica, desde sexta-feira e até esta terça-feira, o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego no âmbito da operação Ano Novo. Registaram-se até agora três vítimas mortais, sete feridos graves e 259 feridos ligeiros. A operação termina esta terça-feira à meia-noite.



No que diz respeito a segunda-feira, primeiro dia de 2018, o tenente-coronel Jorge Amado adiantou que a GNR registou 106 acidentes, sem vítimas, mas que causaram dois feridos graves e 51 ligeiros.





"Foram fiscalizados até à meia-noite 22.662 condutores, dos quais 219 por excesso de álcool, 34 por falta de habilitação legal e 33 por outros motivos", referiu o tenente-coronel.Segundo a GNR, das 5.612 contraordenações registadas pela corporação, 700 foram por excesso de álcool, 1.813 por excesso de velocidade, 162 por falta de cintos de segurança.