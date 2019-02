Menos água armazenada em relação ao ano passado

Foto: Rafael Marchante - Reuters

Os dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos mostram uma redução nos valores de armazenamento de água em relação ao mesmo período do ano passado.



A bacia do Guadiana era a que apresentava, no final de janeiro, maior disponibilidade de água - 78 por cento - e a bacia do Lima a que apresentava a percentagem mais reduzida apenas 26 por cento.