Menos de três por cento perderam pontos na carta de condução

Na edição desta quinta-feira do Diário de Noticia fica a saber-se que desde a entrada em vigor do novo sistema as autoridades passaram mais de meio milhão de multas, mas por causa dos recursos na justiça, apenas 24 automobilistas ficaram sem carta.



Menos de três por cento dos condutores multados perderam pontos na carta no último ano e meio, período em que também disparou o número de mortos nas estradas.



Durante o ano passado morreram mais de 500 pessoas.



O número de acidentes e de feridos graves também subiu em comparação com 2016.