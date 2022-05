Menos doentes nas UCI deixa Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos mais descansada

Paulo Mergulhão diz que há bastantes pessoas internadas com a doença, mas que estão em cuidados intensivos por outros motivos que não a Covid-19.O presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos conta que os doentes mais críticos com Covid-19 são pessoas mais velhas e com problemas graves de imunidade, ou que não foram vacinadas.A Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos vai começar em breve um estudo nacional para saber quem são as pessoas que continuam a desenvolver doença crítica por causa da Covid-19. São esperados resultados a meio do Verão.