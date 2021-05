Menos meio milhão de pessoas convocadas para rastreios oncológicos

São os efeitos da pandemia no Serviço Nacional de Saúde. De 2019 para 2020 foram convocadas menos meio milhão de pessoas para rastreios a cancros da mama, colo do útero, do rim e bexiga. São dados revelados ao jornal Público pelo diretor do programa nacional para as doenças oncológicas.