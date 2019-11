Menos mortes mas mais acidentes e feridos graves do que em 2018 nas estradas portuguesas

O último balanço da Autoridade Nacional de Segurança rodoviária revela que nos primeiros 10 meses do ano morreram 396 pessoas nas estradas portuguesas . São menos 24 vítimas mortais face a 2018.



O número de acidentes ultrapassou os 110 mil, ou seja, mais 924 do que no período homólogo.