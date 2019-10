Menos mortes mas mais acidentes nas estradas até setembro

RTP02 Out, 2019, 10:39 / atualizado em 02 Out, 2019, 10:47 | País

Os números são da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Compreendem o período de 1 de janeiro a 30 de setembro. Além do acréscimo nos acidentes, também o número de feridos graves registou uma subida face a 2018, passando de 1582 para 1672.Os dados dizem respeito a óbitos nos locais dos acidentes ou durante os transportes até unidades de saúde. Os feridos graves são aqueles que tiveram uma hospitalização superior a 24 horas.





Na derradeira semana de setembro, morreram nas estradas 59 pessoas; outras 13 sofreram ferimentos graves.



A distribuição geográfica mostra que o distrito que registou mais mortes em acidentes rodoviários foi Lisboa, com 37. Seguem-se o Porto, com 35, Braga, com 31, Santarém, com 28, Coimbra, com 27, e Beja, com 26 óbitos.



Lisboa tem também o maior número de feridos com gravidade – 236. Santarém registou 158 feridos graves e o Porto 155.



O distrito de Lisboa regista ainda o maior número de acidentes, com 19.188, o que traduz uma descida de 29 relativamente ao ano passado. Porto teve 17.504 acidentes de janeiro a setembro, menos 27 face a 2018.

Relatório de 2018



Segundo o último relatório anual de segurança rodoviária, em 2018 houve 34.235 acidentes, com 508 mortos – nos locais dos sinistros ou no transporte para as unidades de saúde -, 2141 feridos com gravidade e 41.356 feridos ligeiros.



Face a 2017, a Autoridade de Segurança Rodoviária assinala um decréscimo de 181 acidentes. Houve igualmente menos duas vítimas mortais, menos 57 feridos graves e menos 431 feridos ligeiros.



Olhando à situação das vítimas 30 dias após os desastres, o número de mortes foi de 675, o que corresponde ao número mais alto desde 2012. Face a 2017, este número aumentou em 73, ou 12,1 por cento.



c/ Lusa