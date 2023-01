Menos ocorrências ainda assim Proteção Civil continua atenta devido ao mau tempo

Lusa

Desde o final de sexta-feira a Proteção Civil registou quase 400 ocorrências por causa do mau tempo, sobretudo no norte do país. Apesar das torrentes do dia deste sábado, que afetaram, a exemplo, a baixa da cidade do Porto, o comandante José Rodrigues diz que a situação desagravou prevendo-se uma melhoria do tempo ao longo desta tarde.