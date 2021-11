Menos portugueses procuraram hospitais em 2020, mesmo em caso de enfarte ou AVC

Rodrigo Lobo - RTP

Devido ao receio de infecção, Portugal registou no ano passado uma diminuição do número de pessoas hospitalizadas por enfarte e AVC. Um relatório da OCDE, divulgado esta terça-feira, indica que vários doentes com acidentes vasculares cerebrais não procuraram as urgências das unidades de saúde por uma questão de medo da Covid-19.