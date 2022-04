Menos sismos em S. Jorge, mas mantém-se o grau de alerta

Reuters

Na ilha de São Jorge, desde a meia-noite, foram registados 46 sismos. Um número muito abaixo do que tem acontecido no último mês. Rui Marques, do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica do arquipélago, explica que devido à passagem da tempestade Eveline sobre a região os valores registados nos sismógrafos podem não corresponder à actividade real.