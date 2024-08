Menos um hospital com urgências encerradas mas mantêm-se fechados 11 serviços

De acordo com a informação atualizada no Portal do SNS às 08:50, o maior impacto é sentido na Grande Lisboa, com vários serviços encerrados.

Os hospitais de Santo André (Leiria), Beatriz Ângelo (Loures) e Nossa Senhora do Rosário (Barreiro) têm hoje dois serviços de Urgência encerrados: Obstetrícia/Ginecologia e Pediatria.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, o hospital Garcia de Orta (Almada) tem fechada a Urgência de Obstetrícia e Ginecologia, enquanto os hospitais de São Bernardo (Setúbal) e Rainha Santa Isabel (Torres Novas) encerraram a Urgência Pediátrica.

A norte, o hospital de Chaves tem fechada a Urgência Pediátrica e, no sul, o único condicionamento reportado é no hospital de Portimão, que encerrou a sua Urgência de Obstetrícia.

Ainda na capital, a Urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) continua referenciada todo o dia e a Urgência Pediátrica da mesma unidade de saúde está condicionada entre as 00:00 e as 08:00 e entre as 20:00 e as 24:00.

O serviço de Pediatria do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) está referenciado entre as 00:00 e as 08:00 e as 20:00 e as 24:00 enquanto a Urgência de Obstetrícia e Ginecologia da mesma unidade de saúde tem as mesmas limitações entre as 00:00 e as 24:00.

Já o Hospital são Francisco Xavier tem a Urgência de Obstetrícia e Ginecologia referenciada entre as 21:00 e as 24:00.

Mais a norte, a Urgência Pediátrica do Serviço de Atendimento Complementar de Pediatria Viseu, da Unidade Local de Saúde (ULS), continua referenciada entre as 09:15 e as 23:00.

A Urgência de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria está referenciada todo o dia para receber casos indicados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Durante estes períodos os serviços classificados como referenciados estão reservados às urgências internas e aos casos referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e pela linha SNS 24.

A Direção Executiva do SNS apela à população para "ligar sempre para a Linha SOS Grávida [808 24 24 24] antes de se deslocar a um serviço de urgência de Ginecologia".