Mensagem de Costa. JMJ com "tranquilidade assegurada" e "segurança garantida"

António Costa frisou esta segunda-feira que a JMJde todas as forças e serviços de segurança, Forças Armadas e serviços de emergência médica, dada a dimensão do evento.Na sua visita às instalações do SSI, o chefe de Governo verificou que “tudo foi devidamente planeado” e que tudo está preparado “para que a tranquilidade esteja assegurada e a segurança seja garantida”.

“Até agora, tudo tem vindo a decorrer com total normalidade” e “temos boas razões para estar neste momento confiantes sobre aquilo que foi o trabalho de preparação e o estado de prontidão das diferentes forças e serviços para responder a qualquer eventualidade”, assegurou.







O primeiro-ministro relembrou que num evento de grande dimensão, como este, “haverá sempre algum problema”, enumerando algumas das possibilidades.



“Alguém que terá de ser acorrido pelo INEM porque se sente mal, teve uma insolação, teve uma indigestão ou qualquer problema de saúde (…); pode haver aqui e ali algum pequeno desacato e, portanto, é necessário intervir; é necessário regular o tráfego”, entre outras hipóteses.



Municípios serão "grandes beneficiários líquidos"

O primeiro-ministro afirmou ainda que os municípios, em especial de Lisboa e Loures, serão "os grandes beneficiários líquidos" do investimento feito a propósito da Jornada Mundial da Juventude.



"Estas jornadas são jornadas de cidadania e fazem-se naturalmente com o território, para o território", afirmou, considerando que os municípios "serão os grandes herdeiros daquilo que de material fica destas jornadas".



António Costa disse que "o espiritual ficará seguramente no coração dos crentes, no coração de toda esta geração que vai participar e daquilo que chegará a cada canto do mundo da mensagem que Sua Santidade aqui deixará às novas gerações".



"Mas do ponto de vista material são mesmo os três municípios, em particular Lisboa e Loures, que vão ser os grandes beneficiários líquidos de todo investimento que foi feito na transformação deste território", salientou.





O primeiro-ministro relembrou ainda que o turismo no país teve dois grandes saltos, um deles a seguir à Expo 98 e outro após o Euro de 2004. “Eventos desta natureza dão uma projeção inimaginável ao país, que não se reflete logo nas contas do ano propriamente dito”, mas depois, garantiu.

“Não fui bafejado pela sorte da fé”

Em declarações aos jornalistas no Parque Tejo, que visitou ao final da manhã, António Costa lançou um apelo ao respeito pelas crenças dos outros.



“Eu não fui bafejado pela sorte da fé, não sou crente, mas entendo que a laicidade das instituições públicas significa também, em primeiro lugar, respeitar todas as crenças e agir em conformidade com isso”, afirmou.



“Portanto, nós não podemos ignorar que há uma parte muito significativa da nossa população que prefere a crença católica, que nós devemos respeitar e devemos apoiar. Quantas vezes é que os municípios já cederam terrenos para a construção de igrejas (…) e de templos de outras religiões?”, relembrou o primeiro-ministro.



“Nós devemos viver – e eu, pelo menos, vivo – com uma enorme tranquilidade essa relação com o fenómeno religioso, de que eu não partilho, mas que naturalmente respeito”.

