Mensalidades em atraso. Creches podem vir a recusar as crianças

As creches podem vir a recusar as crianças com mensalidades em atraso. Nesta altura há cada vez mais famílias a falhar os pagamentos. O aviso é da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, que defende a reabertura destes espaços já no mês de maio.