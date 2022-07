MEO conhece recurso a coima de 84 milhões de euros

A empresa recorreu para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, em Santarém, da condenação de que foi alvo “por combinar preços e repartir mercados com a NOWO” nos serviços de comunicações móveis e fixas.





Para a AdC, o acordo anticoncorrencial celebrado entre as duas empresas “implicou aumentos de preços e redução da qualidade dos serviços prestados, assim como restrições na disponibilização geográfica dos mesmos serviços, que penalizaram os consumidores em todo o território nacional”.



O processo teve origem num pedido de clemência da NOWO, que levou a que ficasse dispensada do pagamento da coima de 4,6 milhões de euros que lhe seria aplicada no âmbito do processo.