Mercado das trotinetes e bicicletas elétricas procura segurança rodoviária

A presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), Ana Paula Vitorino, disse à Lusa que a micromobilidade partilhada, veio satisfazer o mercado das curtas distâncias, no lazer e turismo, mas também para deslocações para o trabalho e escola.



Contudo, por se tratar de um sistema que “cresceu mais rapidamente”, a “realidade ultrapassou o enquadramento jurídico e urbano” e “tem de haver regulação”.



Ana Paula Vitorino defende alterações ao Código da Estrada, por forma a garantir a segurança rodoviária, tendo em conta as novas formas de mobilidade suave, como trotinetes e bicicletas elétricas.



Entre outras alterações, a responsável do organismo que regula a área dos transportes defende que as trotinetes passem a ser “consideradas um veículo”, mas também “uma intervenção que regule, reorganize e reordene a utilização do espaço publico”.



A necessidade da obrigatoriedade das empresas detentoras das trotinetes terem seguros e a regulação do estacionamento destes veículos são outras das alterações defendidas por Ana Paula Vitorino.