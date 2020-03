Mértola volta a ser palco de liberdade para mais dois linces ibéricos

Esta sexta feira vão ser libertados na área de reintrodução do lince ibérico do Vale do Guadiana, mais dois especies do Lince ibérico.





Estes dois linces (um casal) vêm do Centro de Reprodução de Donana, na Andaluzia.





O Ministério do Ambiente diz que está a ser ultrapassado o desafio de evitar a extinção do lince Ibérico, mas que é preciso continuar a este ritmo .





No ano passado, celebraram-se dez anos de criação do Centro Nacional de Reprodução em cativeiro em Odelouca. Ali nasceram 122 animais , sobreviveram 89. Setenta e três foram libertados em meio natural.

João Catarino, o secretário de Estado da Conservação da Natureza também fala do Centro de interpretação e Observatório do lince ibérico, uma iniciativa da Camara de Mértola que mais logo também vai ser inaugurado.