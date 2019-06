Mês de maio voltou a registar agravamento da situação de seca

DR

Um cenário sentido em Portugal continental. O relatório do IPMA, conhecido neste que é o Dia Mundial do Ambiente, mostra que o mês de maio foi muito seco, sobretudo no sul do país, como explicou à Antena 1 a meteorologista Vanda Pires.



O mês passado foi também o mês de maio dos mais quentes desde que há registos.





Mais pormenores com a jornalista Cristina Santos.