Mesquita Machado começou a ser julgado por abuso de poder

A decisão tomada teria, alegadamente como objectivo, beneficiar a filha e o genro.

Os terrenos foram avaliados em mais de dois milhões de euros. Os dados remontam ao período de 2009/2013.



O processo de expropriação foi entretanto revogado pelo actual executivo, revogação confirmada pelo tribunal da relação de Braga.



Além do ex-autarca sentam-se no banco dos réus cinco vereadores e socialistas que integravam o executivo na altura.



À saída do tribunal Mesquita Machado disse estar confortável. O advogado do ex-autarca diz que o processo é um equívoco e fala em politização do caso.