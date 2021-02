Mesquita Nunes diz que quis alertar para crise de sobrevivência do CDS

", escreveu Mesquita Nunes na rede social Facebook, pouco depois de serem conhecidos os resultados.", acrescentou.Na semana passada, Adolfo Mesquita Nunes propôs a realização de um Conselho Nacional para discutir a convocação de um congresso extraordinário (ainda este ano, antes das eleições autárquicas) para escolher a liderança, defendendo que esta direção "não conseguirá" resolver "a crise de sobrevivência" do partido, e dias depois anunciou que seria candidato a líder caso fosse marcado um congresso antecipado.Em resposta, Francisco Rodrigues dos Santos, que está a meio do mandato, anunciou que iria submeter ao Conselho Nacional uma moção de confiança à sua direção, com o objetivo de "confirmar a legitimidade política" da sua liderança.A moção foi aprovada esta madrugada pelo Conselho Nacional, com 54% de votos a favor.Na rede social Facebook, Mesquita Nunes escreveu que sabia "que o Conselho Nacional era, por natureza e pela sua presente exiguidade, o mais difícil órgão para apresentar uma proposta de marcação de Congresso", mas que escolheu fazê-lo "para poder respeitar as regras estatutárias"., escreveu.A moção de confiança à Comissão Política Nacional, apresentada pelo presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, foi aprovada pelo Conselho Nacional com 54% de votos a favor.

A moção, votada através de voto secreto digital por 265 conselheiros (com recurso a um método que incluiu emails, mensagens de telemóvel e códigos de segurança), mereceu 144 votos a favor (54,3%), 113 votos contra (42,6%) e oito abstenções (3%), segundo Filipe Anacoreta Correia.