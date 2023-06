Mestre das celebrações pontifícias em Lisboa para preparar cerimónias com o Papa

Para o Comité Organizador Local (COL) da JMJ Lisboa 2023, a visita de monsenhor Diego Ravelli é "um dos momentos importantes na preparação do grande encontro do Papa com jovens de todo o mundo, que se encontra agora numa fase de concretização e de finalização dos projetos".

"A deslocação do alto responsável da Santa Sé -- que antecipa sempre qualquer deslocação do Santo Padre -- implicou visitas aos vários locais onde o Papa Francisco se irá deslocar, em Lisboa, assim como uma passagem, esta quarta-feira à tarde pelo Santuário de Fátima, que o Papa visitará no dia 5 de agosto", acrescenta uma nota da organização da Jornada.

O Papa Francisco é esperado em Lisboa no dia 02 de agosto para uma visita de cinco dias a Portugal, para a Jornada Mundial da Juventude.

Além do programa em Lisboa, está também prevista uma deslocação ao Santuário de Fátima na manhã de 05 de agosto, sábado, véspera do encerramento da JMJ.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto deste ano.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJ Lisboa 2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.

Até ao momento já iniciaram o processo de inscrição mais de 650 mil jovens.